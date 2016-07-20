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«الحماية المدنية» تنقذ «قطة» بالغردقة.. وسائحة ألمانية تطلب رعايتها

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«الحماية المدنية» تنقذ «قطة» بالغردقة.. وسائحة ألمانية تطلب رعايتها «الحماية المدنية» تنقذ «قطة» بالغردقة.. وسائحة ألمانية تطلب رعايتها

إنقاذ قطة بالغردقة

كتب – مراسل «ONA»

في لافتة إنسانية قام بها رجال الحماية المدنية بالغردقة، من خلال إنقاذ قطة من الصعق الكهربائي، عقب سقوطها بأحد أعمدة الإنارة بالغردقة، مساء أمس الثلاثاء.

وتلقى مسؤولو الحماية المدنية بالغردقة، بلاغًا من أحد الأشخاص بمنطقة الكوثر بالمدينة، يفيد بسماعه صوت نواء قطة صغيرة يتكرر، وتّبين من الفحص المبدئي أنَّ القطة سقطت داخل عمود كهربائي من فتحة الأسلاك، حيث لم تتمكن من الخروج من تجويف عمود الإنارة.

وعلى الفور تم استدعاء سيارة طوارئ الكهرباء لمكان الواقعة حيث تم فصل التيار الكهربى لمباشرة عملية إخراج القطة، وعقب انتهاء العملية تصادف مرور سائحة ألمانية الجنسية حيث تابعت جهود الحماية المدنية خلال عملية إنقاذ القطة، وطالبت تسلم القطة بعد إنقاذها لرعايتها داخل منزلها.

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