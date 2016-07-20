بالصور.. محافظ قنا: رفع 300 طن قمامة يوميًا ضمن مبادرة «حلوة يا بلدي»

كتب – مراسل «ONA»

أعلن عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، رفع 300 طن قمامة يوميًا ضمن مبادرة أسبـوع النظافـة تحت شعار «حلوة يا بلدي»، والتي بدأت السبت الماضي، وتستمر لمدة أسبوع بهدف رفع مستوي النظافة والمظهر الحضاري لشوارع مدن وقري المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها محافظ قنا لمتابعة تنفيذ مبادرة أسبوع النظافة لليوم الخامس علي التوالي بامتداد شارع البحر وقرية طوخ بمركز نقادة، رافقه خلال الجولة حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد فنجري، وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس سامي زكي شنودة وكيل وزارة الرى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وقال محافظ قنا، إنَّه حريص علي تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المبادرة، مشيرًا إلى الجهود الذي يبذله عمال النظافة بالوحدات المحلية المختلفة والشباب المتطوع من مراكز الشباب ومنظمات المجتمع المدني في أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات وتجمعات القمامة ودهان بلدورات الرصيف وأعمدة الإنارة والتشجير مما يساهم بشكل فعال في النهوض بمستوى النظافة بشوارع وميادين وقري المحافظة .