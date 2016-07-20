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قوات الاحتلال تعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة

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قوات الاحتلال تعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة قوات الاحتلال تعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة

لنش حربي إسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، 4  صيادين فلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار على قوارب الصيد، واعتقلت أربعة صيادين من عائلة واحدة قبالة سواحل شمال قطاع غزة.

وتحدد اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993 المسافة المسموح فيها بالصيد قبالة سواحل القطاع الممتدة على البحر المتوسط بواقع 20 ميلا بحريا (حوالي 37 كم) غير أن سلطات الاحتلال قلصت هذه المسافة الى أن وصلت إلى ستة أميال.

وحسب إحصائيات رسمية فإن في قطاع غزة حوالي 3500 صياد يملكون قرابة 700 مركب.

غزة – أ ش أ

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