صور.. تفاصيل زيارة الإعلامي محمد الدسوقي رشدي إلى بورسعيد

كتبت – إنجي لطفي

تنقل كاميرا برنامج “قصر الكلام”، صورةً حية من داخل بورسعيد عن المجتمع البورسعيدي.

يأتي ذلك في إطار خطة “قصر الكلام” لمتابعة كافة المحافظات.

ودخلت كاميرا “قصر الكلام”، ومحمد الدسوقي رشدي، مقدم البرنامج، لأول مرة إلى قلب ستاد بورسعيد منذ أحداث فبراير 2012، حيث يطرح مبادرة جديدة للروح الرياضية من قلب المدرج الشرقي.

ورافق “رشدي”، اللواء عادل الغضبان، حيث شرح خطة بورسعيد للتنمية وتفاصيل الحوار المجتمعي حول المنطقة الحرة، وتحدث عم مستقبل النادي المصري، كما وجه رسالة قوية إلى الكابتن حسام حسن.

وتشمل الحلقة أيضًا أسرار شارع 8 في بورفؤاد، والتاريخ المشرف للعسكرية المصرية والفدائيين، وتاريخ ومستقبل فرق السمسمية البورسعيدية، وكذلك رسائل مواطني بورسعيد للرئيس، وماذا قال البورسعيدية لجمهور النادي الأهلي.

ومن المقرر إذاعة الحلقة كاملة يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الـ 10:30 مساءً عبر فضائية “النهار”.