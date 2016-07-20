فينجر يختار ميرتساكر قائدا لأرسنال فى الموسم الجديد

استقر أرسين فينجر المدير الفنى لفريق أرسنال الإنجليزى على منح الدولى الألمانى بير ميرتساكر مدافع الجانرز شارة قيادة المدفعجية فى الموسم الجديد للبريميرليج 2016/ 2017، والمقرر انطلاقه 13 أغسطس المقبل.

وفقًا لما نشرته صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، فإن فينجر منح شارة قيادة أرسنال لميرتساكر بعد منافسة مع بيتر تشيك حارس الفريق، وخاصة بعد رحيل مايكل أرتيتا إلى مانشستر سيتى للمشاركة فى تدريبه مع بيب جوارديولا والذى كان أبرز المرشحين لنيل شرف قيادة النادى اللندنى.

والجدير بالذكر أن بير ميرتساكر مدافع أرسنال الإنجليزى خاض 149 مباراة مع النادى وأحرز 5 أهداف.