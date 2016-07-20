لأول مرة بعد فوزه.. وفد من «قضاة مصر» يزور مجلس القضاء الأعلى

زار وفد من نادي قضاة مصر، اليوم الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى، في أول زيارة للمجلس الجديد للنادي بعد فوزه الجمعة الماضية.

وترأس الوفد المستشار محمد عبد المحسن، رئيس النادي، وكل من المستشارين محمد صبحي، مفتاح سليم، شادي خليفة، أحمد سمير الجمال، وحازم أبو سديرة، حسبما أفاد مراسلنا.

والتقى أعضاء مجلس النادي مع المستشار عبد الله عصر، رئيس المكتب الفني، ثم رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار مصطفى جمال الدين شفيق.

وقال المستشار محمد عبد المحسن، إن ” الزيارة بروتوكولية للنادي، لزيارة المجلس بعد انتخابه، وجاءت لتهنئة رئيس القضاء الأعلى بمنصبه الجديد الذي تولاه أول يوليو الجاري”.