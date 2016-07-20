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محافظة القاهرة تضبط سيارة تبيع لحوما فاسدة بدوران شبرا وتصادر 267 كجم

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محافظة القاهرة تضبط سيارة تبيع لحوما فاسدة بدوران شبرا وتصادر 267 كجم محافظة القاهرة تضبط سيارة تبيع لحوما فاسدة بدوران شبرا وتصادر 267 كجم
ضبطت إدارة المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة سيارة ثلاجة تبيع منتجات ومصنعات لحوم للمواطنين بأسعار زهيدة بدوران شبرا، ولا تحمل تصاريح وقوف أو أوراق تفيد بمصدر اللحوم.

واستدعت اللجنة إدارة الطب البيطرى الخاص بالحى وبعد المعاينة الظاهرية تبين عدم صلاحية اللحوم للاستخدام الآدمى، وتم التحفظ على المعروضات وهى عبارة عن 97 كجم لحم مقطع و30 كجم كبدة و66 كجم لحم مفروم و10 كجم برجر و16 كجم سجق و21 كجم بوفتيك و9 كجم شاورمة و20 كجم فراخ بإجمالى 267 كجم.

وقامت مديرية الطب البيطرى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد سائق السيارة والبائع وتحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة.


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