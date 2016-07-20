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حنان مطاوع ضيفة «كلام معلمين» على الراديو 9090

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حنان مطاوع ضيفة «كلام معلمين» على الراديو 9090 حنان مطاوع ضيفة «كلام معلمين» على الراديو 9090

الفنانة حنان مطاوع – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

تحل الفنانة حنان مطاوع، ضيفةً على برنامج “كلام معلمين” من تقديم الإعلامي أحمد يونس، المذاع على الراديو 9090، الخميس المقبل.

وكانت “مطاوع”، قد قدمت دورًا “رائعًا”، بمسلسل “ونوس”، خلال شهر رمضان المبارك مع الفنان الكبير يحيى الفخراني والفنان الكبير نبيل الحلفاوي.

وتكشف “مطاوع”، ابنة الراحل كرم مطاوع، خلال الحلقة عن كيفية اختيارها للدور، وتجيب عن كيفيفة استعدادها له، خاصةً وأنها شخصية مختلفة عن ماقدمته في أعمالها السابقة.

كما تكشف عن خطتها للفترة المقبلة، وتجهيزها لأعمال جديدة ستقوم بتقديمها خلال الفترة المقبلة.

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