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وزير المالية عن زيادة المعاشات: «خلونا نشوف هنجيب منين»

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وزير المالية عن زيادة المعاشات: «خلونا نشوف هنجيب منين» وزير المالية عن زيادة المعاشات: «خلونا نشوف هنجيب منين»

عمرو الجارحى وزير المالية

قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، إنه قبل الحديث عن نسبة زيادة المعاشات “خلونا نشوف هنجيب منين”.

وجاء تصريح الجارحي ردًا على مقترح وكيل لجنة القوى العاملة بزيادة الحد الأدنى لنسبة زيادة المعاشات 10% ليكون 125 جنيه بدلا من 75 جنيه وحد أقصى 300 جنيه قائلًا: “أدونى فرصة نعمل حساباتنا الأول.. قبل ما نتكلم عن الزيادة نشوف هنجيب منين”.

وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد الآن: “ممكن نلبى الطلبات اللى انتوا بتطلبوها لكن بنبقى عارفين بعد سنوات سنذهب لأبعد من ذلك، عايزين نضمن استدامة مالية للموازنة واستدامة مالية للمعاشات عن طريق قانون جديد يسمح بوجود استدامة مالية للمعاشات فى المستقبل.. لمواجهة عجز الموازنة ودا أمر بالنسبة لنا حتمى، ولازم نعمل حساباتنا الأول ونحسب الكلام ده، لأنى مقدرش أقولك هزود 15 مليار جنيه أو أكثر أو أقل بدون ما أعرف هدبرها منين، إحنا بنعمل فى حدودا الموارد”.

 

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