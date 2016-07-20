وزير الري: انسداد مصرف بلبيس بسبب القمامة والمخلفات شرق القاهرة

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن هناك إنسداد حدث في تغطية مصرف بلبيس (ك 60,00 ) داخل قرية القلج نتيجة وجود روبة من طرد محطة مياه الشرب شرق القاهرة، علاوة على السلوكيات الخاطئة لبعض الأهالى الذين يقومون بإلقاء القمامة والمخلفات أمام التغطية مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالمصرف.

وأضاف عبد العاطى فى بيان صحفى اليوم بأن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، قامت على الفور بالدفع بكافة الحفارات واللوادر اللازمة إلى الموقع حيث تبين وجود إنسداد بين الغرفة الثانية والثالثة، وتم الإستعانة بغواصين للكشف عن موقع الإنسداد، والذين قاموا بإخراج كمية كبيرة من المخلفات المتراكمة بالتغطية.

كما تم الدفع بوحدة هيدروفلو ( قُدرة 0,500م3/ث ) وتم عمل سد أمام مدخل التغطية على بُعد 50 متر لخفض منسوب المياه أمام التغطية بالغرف وكشف المواسير، إضافة إلى تشغيل وحدة رفع غاطسة بالغرفة الثانية وشفط المياه منها للغرفة الثالثة مما أدى إلى كشف جميع مواسير التغطية. وقام فريق العمل بإزالة كافة المخلفات التي تسببت في الإنسداد فضلا عن رفع السدّ وإطلاق المياه بالسحارة، الأمر الذي أدى إلى إنسياب المياه داخل التغطية وإنخفاض منسوب المياه، وبذلك تم حسم الأزمة.