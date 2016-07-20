بالصور.. انطلاق المؤتمر السنوي الثاني لقسم المسالك البولية بطب قنا

مراسل «ONA»:

بدأت اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لقسم المسالك البولية بكلية الطب جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والذي ينعقد في الفترة من 19-22 يوليو الجاري بمدينة الغردقة بمشاركة 110 أستاذ وباحث في مجال طب المسالك البولية.

وأشاد الدكتور حمدي حسين عميد كلية الطب قنا، في كلمته، بالتطور الذي شهده قسم المسالك البولية بالكلية في إطار حرص ادارة الجامعة لتطوير كلية الطب والمستشفيات الجامعية من اجل تقديم خدمة صحية جيدة لاقليم جنوب الصعيد.

وأكد أن مشاركة نخبة من اساتذة اقسام المسالك البولية بمختلف كليات الطب بالجامعات المصرية بجانب شباب الباحثين والأطباء في هذا المجال فرصة جيدة لتبادل الخبرات.

بدوره، أوضح الدكتور محمد عيسى رئيس جمعية طب المسالك المصرية، أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات لتطوير هذا المجال الطبي شديد الاهمية بالنسبة للمواطن المصري مؤكدا ان جمعية طب المسالك البولية المصرية تسعى دائما الى عقد دورات تدريبية لشباب الاطباء يحاضر بها نخبة من اساتذة طب المسالك البولية على مستوى العالم.

فيما أشاد الدكتور أحمد أبو اليسر محمد، استاذ المسالك البولية بطب قنا، بتواجد اساتذة طب المسالك من مختلف كليات الطب المصرية وحرصهم على تحقيق الاستفادة لشباب الاطباء مؤكدا ضرورة التعاون المستمر.

واستعرض الدكتور جمال عبد الحميد الصغير رئيس قسم المسالك البولية بطب قنا ورئيس المؤتمر تطور قسم المسالك البولية بطب قنا والمستشفيات الجامعية الذي شهد الكثير من التطور وادخال احدث الأجهزة الطبية حيث يجري القسم الان جميع العمليات الجراحية سواء بالتدخل الجراحي المباشر أو بالمناظير الجراحية كما يستقبل الحالات الطارئة ويوقع الكشف الطبي على حوالي 300 حالة مرضية اسبوعيا بعيادة القسم بالمستشفى الجامعي بقنا.