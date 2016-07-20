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المدعى بالحق المدنى يطلب من المحكمة قائمة بأرصدة صاحب "كابيتال" المتهم بالنصب

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المدعى بالحق المدنى يطلب من المحكمة قائمة بأرصدة صاحب "كابيتال" المتهم بالنصب المدعى بالحق المدنى يطلب من المحكمة قائمة بأرصدة صاحب "كابيتال" المتهم بالنصب
طالب المدعى بالحق المدنى من هيئة محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، إلزام رجل الأعمال محمد شرف صاحب شركة "كابيتال" المتهم بالنصب على المواطنين، بتقديم ما يثبت وجود أرصدة باسمه فى البنوك بالخارج لضمان جدية التحويل كما تعهد.

وكان رجل الأعمال تعهد برد مستحقات المودعين فى غضون شهر، نظر لوجود صعوبة فى تحويل الأموال لدى البنوك.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى أن محمد نبيل عبد العزيز شرف، صاحب شركة كابيتال الكوربويشن، شكل إدارة المحافظ المالية وإدارة صناديق الاستثمار.

النيابة تتلقى 30 بلاغا جديدا من ضحايا "ستار كابيتال" بعد إحالتهم للمحاكمة

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