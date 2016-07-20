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تجديد حبس موظفين بمحافظة القاهرة بتهمة الحصول على رشوة 15 يوماًً

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تجديد حبس موظفين بمحافظة القاهرة بتهمة الحصول على رشوة 15 يوماًً تجديد حبس موظفين بمحافظة القاهرة بتهمة الحصول على رشوة 15 يوماًً
قرر قاضى المعارضات المستشار حسين جهاد، بمحكمة عابدين، الأربعاء، تجديد حبس موظفين يعملان بإدارة المجالس والمؤتمرات داخل ديوان عام محافظة القاهرة ، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتقاضى رشوة من 4 أشخاص مقابل تسهيل خدمات داخل الديوان لانهاء مصالح بعض اصحاب الشركات.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض،على موظفين يعملان بإدارة المجالس والمؤتمرات داخل ديوان عام محافظة القاهرة، والمسئولين عن تدوين البيانات واستقبال مسئولى ومهندسي وممثلي الشركات التي تتعامل معها المحافظة، بسبب تقاضيهما رشوة من 4 أشخاص مقابل تسهيل خدمات داخل الديوان.

وقال مصدر امني أن الموظفين "حسين.س.ج" و "عمرو.م.أ"، حصلا على رشوة من 4 أشخاص بعد أن أوهموهم بتقديم خدمات مفتوحة داخل العاصمة، مشيرا إلى أنهما حصلا من إحدى الموظفات بالديوان على 10 آلاف جنيه مقابل تسهيل الخدمات.


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