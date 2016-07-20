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مقتل مزارع على يد شقيق زوجته لخلافات عائلية بالبحيرة

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مقتل مزارع على يد شقيق زوجته لخلافات عائلية بالبحيرة مقتل مزارع على يد شقيق زوجته لخلافات عائلية بالبحيرة
شهدت قرية علقام التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة اليوم جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب فى أوائل العقد الرابع من العمر، طعنه شقيق زوجته بطعنة نافذة بالقلب أودت بحياته .

وكان اللواء محمد عماد الدين، سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى يفيد بقيام "رضا . ط . ا" 25 سنة فلاح ومقيم علقام بالتخلص من زوج شقيقته "أحمد . م . ا" 36 سنة فلاح ومقيم أبو الخاوى لنشوب خلافات عائلية بين شقيقة المتهم الأول وزوجها المجنى عليه .

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد، رئيس المباحث، والعميد خالد غانم، رئيس فرع البحث والرائد محمد أبو غزالة رئيس مباحث كوم حمادة بإشراف اللواء محمد خريصة مدير المباحث لسرعة ضبط المتهم .

تمكن فريق البحث من ضبط المتهم "رضا . ط . ا" 25 سنة فلاح ومقيم علقام والسلاح المستخدم فى الجريمة مطواة قرن غزال، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8348 لسنة 2016 إدارى كوم حمادة وباشر المستشار كريم عبد اللطيف رئيس نيابة كوم حمادة التحقيقات مع المتهم .


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