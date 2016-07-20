صراع الصفقات – سكاي: أرسنال يضم مدافع بولتون

قالت شبكة سكاي سبورتس إن أرسنال سيضم روب هولدينج مدافع بولتون واندررز خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك التأكيد بعدما خرج اللاعب من قائمة بولتون لمباراته الودية ضد ترانميري روفرز الاستعدادية للموسم المقبل.

وكان نادي بورنموث يرغب في الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ20 عاما، لكنه فضل الانتقال إلى أرسنال بدلا من ذلك.

وحصل روب هولدينج على جائزة أفضل لاعب في موسم 2015-2016 من ناديه بولتون كما تم استدعاؤه لأول مرة لقائمة منتخب إنجلترا تحت 21 عاما لدورة تولون ولعب لأول مرة ضد غينيا في 23 مايو 2016.

وشارك هولدينج خلال الموسم المنصرم في 30 مباراة مع بولتون سجل خلالها هدفا وصنع أخر.