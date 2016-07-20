أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صراع الصفقات – سكاي: أرسنال يضم مدافع بولتون

Google+ Print
صراع الصفقات – سكاي: أرسنال يضم مدافع بولتون صراع الصفقات – سكاي: أرسنال يضم مدافع بولتون

قالت سكاي سبورتس إن أرسنال سيضم روب هولدينج مدافع بولتون واندررز خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك التأكيد بعدما خرج اللاعب من قائمة بولتون لمباراته الودية ضد ترانميري روفرز الاستعدادية للموسم المقبل.

وكان نادي بورنموث يرغب في الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ20 عاما، لكنه فضل الانتقال إلى أرسنال بدلا من ذلك.

وحصل روب هولدينج على جائزة أفضل لاعب في موسم 2015-2016 من ناديه بولتون كما تم استدعاؤه لأول مرة لقائمة منتخب إنجلترا تحت 21 عاما لدورة تولون ولعب لأول مرة ضد غينيا في 23 مايو 2016.

وشارك هولدينج خلال الموسم المنصرم في 30 مباراة مع بولتون سجل خلالها هدفا وصنع أخر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل