رسميا - ليفربول يعلن عن ضم مدافع أوجسبورج

أعلن نادي ليفربول رسميا عن ضم راجنار كلافان مدافع أوجسبورج مقابل 5 ملايين يورو، مما يمنح يورجن كلوب مدرب الحمر خيارا دفاعيا جديدا.

وكان صاحب الـ30 عاما قد وصل إلى ميرسيسايد يوم الثلاثاء لكي يخضع للكشف الطبي قبل أن يوقع على عقود انضمامه إلى ليفربول رسميا يوم الأربعاء.

وسيبدأ ليفربول الموسم من دون مامادو ساخو وجو جوميز بسبب إصابتهما، مما يعني أن جويل ماتيب وديان لوفرين هما الخياران الدفاعيان المتاحان فقط لكلوب.

وشارك كلافان في 40 مباراة بكل المسابقات مع أوجسبورج خلال الموسم المنصرم، كما لعب 112 مباراة دولية مع منتخب إستونيا.

وضم ليفربول أيضا ساديو ماني بمبلغ 36 مليون جنيه إسترليني من ساوثامبتون ولوريس كاريوس من ماينز.