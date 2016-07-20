اذاعة الجيش الاسرائيلى تبث حلقة عن الشاعر الفلسطينى "محمود درويش"

>وبثت الحلقة عن درويش، الذى يعد احد اهم شعراء العالم العربى أمس الثلاثاء، فى اطار برنامج للجامعة المفتوحة فى اسرائيل، وهى مؤسسة للتعليم عن بعد.

وقال ليبرمان فى البيان انها مسألة خطيرة تتعلق بشخص كتب نصوصا ضد الصهيونية ويتم استخدامها حتى الان لتشجيع الاعمال الارهابية ضد دولة اسرائيل.

وتابع البيان من الواضح ان هناك خطأ ولا يمكننا السماح بتجاهله، مشيرا ان ليبرمان استدعى مدير الاذاعة العسكرية يورام ديكيل للحصول على "توضيحات".

وكان ليبرمان، زعيم حزب اسرائيل بيتنا اليمينى القومى المتشدد، تولى حقيبة الدفاع اواخر مايو الماضي.

ودافعت ادارة اذاعة الجيش فى بيان عن البرنامج مؤكدة ان الانفتاح على الجامعات والحرية فى اوساط الاكاديميين يلزمنا افساح المجال امام المستمعين لإثراء افكارهم.

ويعتبر درويش احد اهم الشعراء الفلسطينيين المعاصرين الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن، ويطلق عليه اسم "شاعر المقاومة"، وقد اسهم فى تطوير الشعر العربى من خلال مزجه بين الحب والوطن. كما صاغ وثيقة الاستقلال الوطنى الفلسطينى التى اعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية فى العام 1988 فى الجزائر.