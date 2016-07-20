10 نصائح للمحافظة على الكلى والوقاية من "الفشل الكلوى"

الكلى من أهم أعضاء الجسم التى تعمل على تصفية وتنقية الدم وإفراز البول من الدم، بالإضافة إلى موازنة الحموضة والقلوية فى الجسم، وحماية الكلى من الفشل هى الخطوة الهامة التى يسعى إليها الكثير لتجنب سلسلة طويلة من الأمراض.

وتقدم الدكتورة "علا محمد" أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، 10 نصائح للمحافظة على الكلى والوقاية من الفشل، قائلة: "يعد اضطراب وظائف الكلى والحصوات الكلوية والفشل الكلوى من أكثر الأمراض شيوعاً فى الآونة الأخيرة، وهى ناتجة عن الكثير من العادات الخاطئة التى يمارسها الإنسان خلال يومه، ما يؤدى إلى ظهور الأمراض المتعلقة بالكلى".

وأضافت، أن هناك مجموعة من النصائح تساعد فى حماية الفرد من مرض الفشل الكلوى، وهى:

1. الامتناع عن شرب المياه الغازية، هى من أخطر المشروبات التى تسبب الفشل الكلوى وتضر كلى الأطفال على وجه الخصوص.

>2. التوقف عن تناول رقائق البطاطس المقلية المنكهة بأنواعها، ومنع الأطفال منها واستبدالها بالبطاطس الطازجة المقلية فى المنزل.

>3. تجنب اللحوم المدخنة والمصنعة بكل أنواعها.

>4. التقليل التدريجى للملح فى مختلف الأطعمة، حيث إن ذلك يحمى الكلى من أخطار عديدة.

>5. تجنب الإفراط فى تناول الموالح والمخللات لأنها تزيد نسب الأملاح والصديد فى الجسم، مما ينعكس بالسلب على الكلى.

>6. الاهتمام بشرب المياه باستمرار، لأنها تعادل نسب الأملاح والصديد إذا زادت فى الجسم.

>7. التوقف عن الإفراط فى تعاطى مسكنات الآلام لأنها السبب الرئيسى لتلف الكلى.

>8. النوم العميق والكافى أثناء الليل وأخذ قسط واف من الراحة الجسدية.

>9. الاهتمام بتنظيم الحركة وجعل الرياضة من الطقوس التى تمارس يومياً.

>10.عدم الإسراف فى التركيز على تناول البروتينات، وإعطاء مساحة أكبر للخضروات والسلاطات.

دراسة تؤكد: تلوث الهواء يسبب الفشل الكلوى

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