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المرصد السورى: مقتل 244 شخصا أمس فى شتى أنحاء سوريا

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المرصد السورى: مقتل 244 شخصا أمس فى شتى أنحاء سوريا المرصد السورى: مقتل 244 شخصا أمس فى شتى أنحاء سوريا
ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا صباح اليوم الأربعاء أن 244 شخصا قتلوا أمس الثلاثاء، بينهم 46 من عناصر قوات النظام، و138 مدنياً قتلوا فى قصف لطائرات التحالف الدولى وقصف لقوات النظام وعلى يد تنظيم داعش الإرهابى فى شتى أنحاء سوريا.

وأوضح المرصد أن 11 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية قتلوا فى تفجير مفخخات واشتباكات خلال هجوم تنظيم داعش على قرى بريف عين عيسى الواقعة بالريف الشمالى الغربى لمدينة الرقة، بالإضافة إلى مقتل مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية من مدينة الحسكة جراء إصابته خلال اشتباكات مع تنظيم داعش فى مدينة منبج بريف حلب الشمالى الشرقى.

وأشار المرصد إلى مقتل 13 مقاتلا من كتائب مجهولة الهوية حتى اللحظة، جراء قصف للطائرات الحربية والمروحية على مناطق تواجدهم، وإثر كمائن واشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، واستهداف عربات وقصف على عدة مناطق، إضافة إلى مقتل 25 على الأقل من قوات الدفاع الوطنى والمسلحين الموالين للنظام من الجنسية السورية إثر اشتباكات واستهداف حواجزهم وتفجير عبوات ناسفة بآلياتهم فى عدة مدن وبلدات وقرى سورية .

كما قتل ما لا يقل عن 16 من قوات النظام إثر اشتباكات مع تنظيم داعش وجبهة النصرة والكتائب المقاتلة، واستهداف مراكز وحواجز وآليات ثقيلة بقذائف صاروخية وعبوات ناسفة فى عدة محافظات.
>كما قتل ما لا يقل عن 20 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابى وفصائل من جنسيات غير سورية مصرعهم فى اشتباكات وقصف من الطائرات الحربية والمروحية وقصف على مناطق تواجدهم
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