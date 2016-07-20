بلدية دبي تؤكد براءة الفيلة من الاختلاط بقهوة ستاربكس

أكدت إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي خلو الدولة من منتجات قهوة ستاربكس التي تحتوي على مخلفات الأفيال، و ذلك لما تناقلته إحدى الصحف في مقالها الذي ادعت فيه العثور على مخلفات الفيلة ضمن منتجات القهوة التي تستخدمها الشركة .

وعليه أفادت إدارة سلامة الغذاء من خلال إجراءاتها الرقابية المتطورة أن هذا النوع من القهوة لا يتم استيراده إلى دولة الإمارات وهو غير موجود نهائيا في أسواقنا المحلية ، بالإضافة إلى ذلك فقد تم التواصل مع إدارة شركة ستاربكس في دولة الإمارات للتأكد مما إذا كانت الشركة تستخدم هذا النوع من القهوة، وقد أكدت الشركة أنها لا تستخدم أبداً هذا النوع من القهوة في أي من فروعها في الشرق الأوسط و دول أفريقيا. و لكن هذا النوع من القهوة يُقدم في عدد قليل من الفنادق الفاخرة في العالم، و لكنها ليست كما يُدعى أنها من براز الفيل ولكن هي من الأنزيمات الهاضمة التي تكون في معدة الفيل وهي تعمل على تحسين مذاق القهوة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية لم تقم بنشر أي تقرير بهذا الخصوص أو منشورات، وتدعو بلدية دبي الجمهور الكريم إلى عدم تداول هذا من النوع من المقالات و الرجوع إلى الجهات المعنية للتأكد من صحة الخبر.

وأشارت بلدية دبي إلى أن جميع المنتجات معتمدة من جهات عالمية، أهمها هيئة دستور الأغذية العالمية، التي تتكون من 48 لجنة، وتعتمد مواصفات المواد الغذائية، وفق أنظمة وضوابط واتفاقات دولية، ويتم فحص هذه المواد بناء على المواصفات المعتمدة ، وأن البلدية تعتمد المواصفات التي وضعتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والمواصفة الخليجية، وهيئة دستور الأغذية للمواد التي تدخل الدولة، والتصرف بناء على ما تقتضيه السلامة العامة.

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