تأجيل محاكمة 10 متهمين بحرق حجز قسم حلوان لـ 26 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين ، محاكمة 10 متهمين متورطين فى حرق حجز قسم شرطة حلوان إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل؛ لمناقشة شهود الإثبات.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على كل من، محمد فتح الله، محمد ممدوح، خالد على، شعبان فؤاد، السيد سلطان، محمود عبد اللطيف، شعبان مسعد، محمود حمدي، باسر صبرى، أحمد عبد الكريم.

وجاء ذلك عقب نشوب مشاجرة بين اثنين من المتهمين المسجونين احتياطيًا على ذمة قضايا أخرى- داخل حجز قسم شرطة حلوان تدخل على إثرها باقى المسجونين، مما أسفر عن إشعالهم البطاطين وحرق الحجز حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وتم تحرير المحضر رقم 11952 لسنة 2014 جنايات حلوان.

>تأجيل محاكمة 68 متهما بأحداث "اقتحام قسم حلوان" لـ 31 يوليو

>

>