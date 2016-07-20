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الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة سكنية بعد تفحم محتوياتها فى الجيزة

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الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة سكنية بعد تفحم محتوياتها فى الجيزة الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة سكنية بعد تفحم محتوياتها فى الجيزة
سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب بشقة سكنية بشارع الطائف بدائرة قسم الجيزة، وذلك بعد انتقال 3 سيارات إطفاء، وتم منع خطر امتداده للمجاورات.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بدائرة قسم الجيزة، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد، مدير قطاع الإطفاء، وبصحبتهم سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق، وتفحمت معظم محتويات الشقة بدون وقوع أى إصابات.


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مصر 365

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