وصول "مهدى عاكف" على كرسي متحرك لمعهد الأمناء لنظر محاكمته بأحداث الإرشاد

وصل، منذ قليل، إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، قيادات جماعة الإخوان وعلى رأسهم محمد بديع لنظر إعادة محاكمتهم أمام الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" أحداث مكتب الإرشاد".

كما وصل محمد مهدى عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان على كرسى متحرك لمعهد الأمناء، وتم إيداعه قفص الاتهام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

يذكر أن محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتى تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

اليوم.. نظر إعادة محاكمة "بديع" وآخرين فى قضية "أحداث مكتب الإرشاد"