حبس موظف بمحكمة جنوب القاهرة لاتهامه بتقاضى رشوة مقابل تخفيف غرامة مرورية

قررت نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار محمد سليم، رئيس النيابة، حبس موظف كهرباء بمحكمة جنوب القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بطلب رشوة من مواطن أوهمه بقدرته على تخفيض قيمة المخالفات المرورية عليه. وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة، أثناء تواجد النقيب سيف الديـن عماد ضابط مباحث قسم شرطة السيدة زينب، وبصحبته القوة المرافقة، بخدمة تأمين محكمة جنوب القاهرة، حيث تبلغ له من المواطن " أحمد. ع. م" 31 سنة، موظف بشركة فودافون، ومقيم مساكن صقر قريش، والذى أفاد أنه أثناء تواجده بديوان المحكمة للمعارضة فى أحكام مخالفات مرورية صادرة ضده، حضر إليه أحد الأشخاص ادعى أنه موظف بالمحكمة وأخبره أن إجمالى المبالغ المالية المستحقة عن المخالفات المرورية الصادرة ضده بلغت 4000 جنيه.

وأشار الموظف إلى أن الشخص أخبره باحتمالية صدور أحكام ضده بالحبس، وعرض عليه تخفيضها لمبلغ 1000 جنيه مقابل تحصله على مبلغ مماثل نظير ذلك، وأنه بالفعل قام بتسليمه قيمة المخالفات المستحقة عليه واتفق معه على التقابل بمقهى أمام المحكمة لاستلام مبلغ الرشوة.

تم إعداد الأكمنة اللازمة وتمكن ضباط مباحث قسم السيدة زينب من ضبط المتهم، وتبين أنه " رجب . م . ع " 36 سنة موظف كهرباء بالمحكمة، أثناء استلامه مبلغ 1000 جنيه من الشاكى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عقب إيهامه للمجنى عليه بقدرته على تخفيض مبلغ المخالفات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه.

القبض على موظف متلبسا أثناء تقاضى رشوة مقابل تخفيض مخالفات مرورية بالقاهرة