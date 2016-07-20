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حريق هائل بكافيه بالساحة الشعبية بمدينة كفر صقر فى الشرقية

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حريق هائل بكافيه بالساحة الشعبية بمدينة كفر صقر فى الشرقية حريق هائل بكافيه بالساحة الشعبية بمدينة كفر صقر فى الشرقية
نشب حريق بكافيه بمدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، وتسبب فى تلف محتويات الكافيه، وجار تحرير محضر بالواقعة لمعرفة سبب الحريق والعرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من الرائد هيثم حجازى رئيس مباحث كفر صقر، يفيد بلاغا بنشوب حريق بكافيه، بمنطقة الساحة الشعبية بمدينة كفر صقر، والتهمت النيران محتويات الكافية، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، وانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.


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