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ضبط مصنع بيتومين بدون ترخيص ومنشطات جنسية مجهولة بالبحيرة

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ضبط مصنع بيتومين بدون ترخيص ومنشطات جنسية مجهولة بالبحيرة ضبط مصنع بيتومين بدون ترخيص ومنشطات جنسية مجهولة بالبحيرة
شنت مديرية بالبحيرة بالتعاون مع مباحث التموين، بقيادة العقيد وجدى الصيرفى، حملة رقابية على الأسواق لضبط المخالفين والرقابة على الأسعار.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط "م. ع. م" 38 سنة صاحب محل عطارة كائن بناحية كوم القناطر مركز أبو حمص، لحيازته 27 عبوة دهانات ومنشطات جنسية مجهولة المصدر.

كما تم ضبط أ .ق. ال 45 سنة صاحب مصنع بيتومين بدون ترخيص كائن بناحية مركز بدر لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص وإنتاج كمية 11044 طن بيتومين بدون بيانات، كما تم ضبط ح. ص. خ 38 سنة صاحب محل بقالة كائن بمدينة أبو المطامير لقيامه بتجميع 5 أسطوانات غاز مدعمة.

وقد تحرر عن تلك الوقائع المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة.


>ضبط 120 طن مخللات فاسدة خلال حملة تموينية بالبحيرة

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مصر 365

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