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بالصور.. فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى الأسبوع الثقافى فى مالاوى

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بالصور.. فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى الأسبوع الثقافى فى مالاوى بالصور.. فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى الأسبوع الثقافى فى مالاوى
شاركت فرقة أسوان للفنون الشعبية، بقيادة شعبان حسين، والتابعة لقصر ثقافة أسوان، فى الأسبوع الثقافى المصرى فى ليلنجواى بدولة مالاوى خلال الفترة من 18 وحتى 25 يوليو الجارى، بعدد من المقاطع الفنية، والتى شارك فيها الأساتذة وطلاب جامعة ليلنجواى لإحياء احتفالية مصرية إفريقية مالاوية مكملة للجانب الأكاديمى.

وكان وزراء التعليم والثقافة والرياضة المالاويين ورئيس جامعة ليلنجواى، شاركوا فى افتتاحية الأسبوع الثقافى المصرى، والتى تضمنت أيضاً محاضرتين فى الجامعة للدكتور محمد أبو العينين عميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة سابقاً، والدكتورة سماح المرسى، أستاذ مساعد بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة تحت عنوان " الجديدة".

وقدم وزير التعليم نيابة عن المالاوية، الشكر للحكومة المصرية خاصة وزارة الثقافة والمشاركين من الأساتذة والفنانين المصريين على هذه الملحمة الثقافية التى سوف تظل فى أذهان جميع من شارك من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب وانتشارها من خلال تناول كافة وسائل الإعلام المالاوية للحدث إلى الشعب المالاوى، كما قدم الشكر للسفير ماهر العدوى وأعضاء البعثة المصرية على تنظيم فعاليات الأسبوع الثقافى للمرة الثانية خلال عامين، ضمن الجهود المصرية لتوطيد العلاقات الثنائية المصرية المالاوية.

كما سيتضمن باقى الأسبوع الثقافى عددا من فعاليات يومية، وستشمل المشاركة فى الاحتفال بالعيد الوطنى المصرى 23 يوليو، وكذلك الحفل الرئيسى فى أكبر فنادق العاصمة ليلنجواى والتى من المتوقع أن يشارك فيها البروفيسور موتاريكا رئيس جمهورية مالاوى، تكريماً للثقافة المصرية والإفريقية فى ضوء تطور العلاقات الثنائية بين مصر ومالاوى فى العامين الماضيين.

فرقة اسوان (1)
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جانب من فعاليات الأسبوع الثقافى المصرى بمالاوى

فرقة اسوان (2)
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فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى الفعاليات الإفريقية

فرقة اسوان (3)
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فرحة مالاوية بالعروض الفنية المصرية

فرقة اسوان (4)
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أثناء محاضرة علمية ضمن الفعاليات

فرقة اسوان (5)
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جانب من كلمات المصريين المشاركين فى الفعاليات بدولة مالاوى


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مصر 365

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