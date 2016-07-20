بالصور.. فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى الأسبوع الثقافى فى مالاوى

شاركت فرقة أسوان للفنون الشعبية، بقيادة شعبان حسين، والتابعة لقصر ثقافة أسوان، فى الأسبوع الثقافى المصرى فى ليلنجواى بدولة مالاوى خلال الفترة من 18 وحتى 25 يوليو الجارى، بعدد من المقاطع الفنية، والتى شارك فيها الأساتذة وطلاب جامعة ليلنجواى لإحياء احتفالية مصرية إفريقية مالاوية مكملة للجانب الأكاديمى.

وكان وزراء التعليم والثقافة والرياضة المالاويين ورئيس جامعة ليلنجواى، شاركوا فى افتتاحية الأسبوع الثقافى المصرى، والتى تضمنت أيضاً محاضرتين فى الجامعة للدكتور محمد أبو العينين عميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة سابقاً، والدكتورة سماح المرسى، أستاذ مساعد بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة تحت عنوان "مصر الجديدة".

وقدم وزير التعليم نيابة عن الحكومة المالاوية، الشكر للحكومة المصرية خاصة وزارة الثقافة والمشاركين من الأساتذة والفنانين المصريين على هذه الملحمة الثقافية التى سوف تظل فى أذهان جميع من شارك من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب وانتشارها من خلال تناول كافة وسائل الإعلام المالاوية للحدث إلى الشعب المالاوى، كما قدم الشكر للسفير ماهر العدوى وأعضاء البعثة المصرية على تنظيم فعاليات الأسبوع الثقافى للمرة الثانية خلال عامين، ضمن الجهود المصرية لتوطيد العلاقات الثنائية المصرية المالاوية.

كما سيتضمن باقى الأسبوع الثقافى عددا من فعاليات يومية، وستشمل المشاركة فى الاحتفال بالعيد الوطنى المصرى 23 يوليو، وكذلك الحفل الرئيسى فى أكبر فنادق العاصمة ليلنجواى والتى من المتوقع أن يشارك فيها البروفيسور موتاريكا رئيس جمهورية مالاوى، تكريماً للثقافة المصرية والإفريقية فى ضوء تطور العلاقات الثنائية بين مصر ومالاوى فى العامين الماضيين.



>

جانب من فعاليات الأسبوع الثقافى المصرى بمالاوى



>

فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى الفعاليات الإفريقية



>

فرحة مالاوية بالعروض الفنية المصرية



>

أثناء محاضرة علمية ضمن الفعاليات



>

جانب من كلمات المصريين المشاركين فى الفعاليات بدولة مالاوى

"ثقافة أسوان" تنظم مسابقة لأفضل الأصوات بين الأطفال بالمسرح الصيفى