إشبيلية يعلن تعاقده مع الإيطالي فاسكيز

أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إكمال إجراءات ضم الدولي الإيطالي فرانكو فاسكيز من باليرمو بعقد لخمس سنوات.

ووقع لاعب الوسط المهاجم البالغ عمره 27 عاما عقدا يربطه بالنادي الأندلسي حتى يونيو 2021.

ونقلت رويترز عن إشبيلية في بيان “فرانكو فاسكيز أصبح الآن لاعبا في إشبيلية. وقع عقدا لخمس سنوات.”

وانضم فاسكيز إلى باليرمو في يناير 2012 وشارك في 73 مباراة بالكالشتيو في الموسمين الماضيين وسجل 18 هدفا.

ولعب فاسكيز لفترة في إسبانيا على سبيل الإعارة مع رايو فايكانو في موسم 2012-2013، وأحرز ثلاثة أهداف في 18 مباراة.

وخاض فاسكيز مباراته الدولية الأولى مع المنتخب الإيطالي في مارس 2015، لكنه لم يكن ضمن تشكيلة بلاده في بطولة أوروبا 2016.