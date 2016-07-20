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تعيين المستشار محمد رفعت بيومى رئيسا بمحكمة استئناف الإسكندرية

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تعيين المستشار محمد رفعت بيومى رئيسا بمحكمة استئناف الإسكندرية تعيين المستشار محمد رفعت بيومى رئيسا بمحكمة استئناف الإسكندرية
وافق مجلس القضاء الأعلى على ترقية المستشار الدكتور محمد رفعت بيومى رئيس المكتب الفنى للمحاكم الاقتصادية بمحاكم استئناف المنصورة، إلى رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.

يذكر أن "رفعت" بدأ حياته بالعمل فى النيابة العامة، بداية من نيابات أسيوط ثم نيابة طلخا ثم نيابات الإسماعيلية، ثم العمل كقاضٍ بالمنصورة وبنها ثم شبين الكوم ثم مستشارا بمحكمة جنايات بنها، وحصل أثناء عمله مستشارا بمحكمة بنها على درجة الدكتوراه فى القانون الدولى، بعنوان"التحكيم القانونى الدولى وأثره على منازعات الحدود العربية الإسرائيلية طابا نموذجا"، ثم رئيسا للمكتب الفنى للمحاكم الاقتصاية بمحاكم استئناف المنصورة.


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