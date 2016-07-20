وزير التعليم العالي التشادي يغادر القاهرة عقب لقاء نظيره المصري

مراسل «ONA»:

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، الدكتور مكاي حسن تايسو، وزير التعليم العالي بجمهورية تشاد، متوجهًا إلى أديس أبابا، على متن الطائرة الأثيوبية، عقب زيارة لمصر استغرقت عدة أيام.

والتقى “تايسو”، خلال زيارته لمصر نظيره الدكتور أشرف الشيحي، حيث بحثا سُبل دعم التعاون المشترك بين البلدين، حسبما أفاد مراسلنا .

وأكد الدكتور الشيحي، خلال لقاءه بنظيره التشادي، حرص مصر على تقديم كافة سُبل الدعم للمؤسسات التعليمية بجمهورية تشاد، فيما شدد على أهمية إرسال قوافل طبية لــتشاد، خاصةً في مجال طب الرمد.

وأشار إلى إرسال قافلة طبية بيطرية من جامعة الإسكندرية إلى العاصمة التشادية بنجامينا يوم 25 يوليو الجاري، والتي تضم 5 من الأساتذة المتخصصين بكلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية .

وأعرب وزير التعليم العالي التشادي، عن سعادته لزيارة مصر للمرة الثانية، موجهًا الشكر للوزير والقائمين على التعليم العالي المصري لزيارتهم الأخيرة لتشاد، والتي كان من شأنها رفع شأن التعليم العالي التشادي، مؤكدًا أن وضع حجر الأساس لفرع جامعة الإسكندرية بالعاصمة التشادية، وتوقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين في المجال العلمي، وزيارة الرئيس التشادي الأخيرة لمصر تعكس العلاقات القوية بين البلدين .