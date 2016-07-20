أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير التعليم العالي التشادي يغادر القاهرة عقب لقاء نظيره المصري

Google+ Print
وزير التعليم العالي التشادي يغادر القاهرة عقب لقاء نظيره المصري وزير التعليم العالي التشادي يغادر القاهرة عقب لقاء نظيره المصري

الدكتور مكاي حسن تايسو، وزير التعليم العالي بجمهورية تشاد ونظيره المصري – أرشيفية

مراسل «ONA»:

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، الدكتور مكاي حسن تايسو، وزير التعليم العالي بجمهورية تشاد، متوجهًا إلى أديس أبابا، على متن الطائرة الأثيوبية، عقب زيارة لمصر استغرقت عدة أيام.

والتقى “تايسو”، خلال زيارته لمصر نظيره الدكتور أشرف الشيحي، حيث بحثا سُبل دعم التعاون المشترك بين البلدين، حسبما أفاد مراسلنا .

وأكد الدكتور الشيحي، خلال لقاءه بنظيره التشادي، حرص على تقديم كافة سُبل الدعم للمؤسسات التعليمية بجمهورية تشاد، فيما شدد على أهمية إرسال قوافل طبية لــتشاد، خاصةً في مجال طب الرمد.

وأشار إلى إرسال قافلة طبية بيطرية من جامعة الإسكندرية إلى العاصمة التشادية بنجامينا يوم 25 يوليو الجاري، والتي تضم 5 من الأساتذة المتخصصين بكلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية .

وأعرب وزير التعليم العالي التشادي، عن سعادته لزيارة مصر للمرة الثانية، موجهًا الشكر للوزير والقائمين على التعليم العالي المصري لزيارتهم الأخيرة لتشاد، والتي كان من شأنها رفع شأن التعليم العالي التشادي، مؤكدًا أن وضع حجر الأساس لفرع جامعة الإسكندرية بالعاصمة التشادية، وتوقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين في المجال العلمي، وزيارة الرئيس التشادي الأخيرة لمصر تعكس العلاقات القوية بين البلدين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودي مع مصر بشكل فوري

إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودي مع مصر بشكل فوري