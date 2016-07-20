تقرير حالة المدن 2016 يشيد بمشروع «التخطيط العمراني»

أشاد آخر إصدارات تقرير حالة المدن 2016، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “UNHabitat”، والذي يرصد ويلقي الضوء على أفضل السُبل والآليات لإدارة التنمية والعمران في المدن على مستوى العالم، بالمشروع الذي تنفذه الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لإعداد المخططات الإستراتيجية العامة للمدن الصغيرة، والتي يتراوح عدد سكانها من 40 : 60 ألف نسمة، في إطار اتفاقية التعاون الفني المشترك بين الهيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “UNHabitat”.

وصرح الدكتور عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بحسب البيان الصادر اليوم الأربعاء، بأنه تم طرح المشروع كنموذج ناجح لمشروعات التخطيط الإستراتيجي، موضحًا أن التقرير أشاد بدور المشروع في الحد من الامتداد على الأرضي الزراعية، أو على الأقل في تنظيم هذا الامتداد.

وأضاف “الجزار”، “المشروع بصدد إعداد المخططات الإستراتيجية العامة لـ10 مدن صغيرة، بمحافظات:” الدقهلية، دمياط، أسوان، مطروح، أسيوط، الشرقية، وكفر الشيخ”.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن ذلك يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية في مجالي الإسكان والخدمات، والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي لتلك المدن، مما يؤدي إلى توفير بيئة مخططة ورسمية للامتداد العمراني للمدن، تجنبًا للامتداد العشوائي غير الرسمي، الذي يؤثر على التنمية بالمدينة، ويعارض كل أهداف التنمية المرجوة.