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إصابة مزارع فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى واعتقال 4 صيادين فى غزة

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إصابة مزارع فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى واعتقال 4 صيادين فى غزة إصابة مزارع فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى واعتقال 4 صيادين فى غزة
أصيب مزارع فلسطينى صباح اليوم الأربعاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى التى أطلقت النار على المزارعين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال الإسرائيلى المتمركزين فى أبراج المراقبة العسكرية على الشريط الحدودى الفاصل شرق دير البلح أطلقوا الرصاص الحى صوب مجموعة من المزارعين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم، مما أدى إلى إصابة أحدهم بجراح.

وأشارت إلى أنه تم نقل المصاب الذى يبلغ من العمر (33 عاما) إلى مستشفى شهداء الأقصى فى مدينة دير البلح لتلقى العلاج، واصفة حالته بالمتوسطة، فى سياق متصل، توغلت عدة آليات إسرائيلية شمال قطاع غزة، وشرعت بأعمال تجريف وتسوية بمحاذاة السياج الأمنى العازل.

وذكرت مصادر محلية أن جرافتين إسرائيليتين توغلتا بشكل محدود إلى الشرق من جباليا شمال قطاع غزة، انطلاقا من موقع "النصب التذكاري" العسكري، وقامت بعمليات تجريف فى المكان تحت غطاء من الطيران الحربي.

كما قامت قوات الاحتلال الاسرائيلى اليوم باعتقال أربعة صيادين فلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة.
>وقالت مصادر محلية إن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار على قوارب الصيد واعتقلت أربعة صيادين من عائلة واحدة قبالة سواحل شمال قطاع غزة.

وتحدد اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993 المسافة المسموح فيها بالصيد قبالة سواحل القطاع الممتدة على البحر المتوسط بواقع 20 ميلا بحريا (حوالى 37 كم)، غير أن سلطات الاحتلال قلصت هذه المسافة إلى أن وصلت إلى ستة أميال.

وحسب إحصائيات رسمية، فإن فى قطاع غزة حوالى 3500 صياد يملكون قرابة 700 مركب ويعتاش من هذه المهنة قرابة 70 ألف مواطن فلسطيني.

ووثقت مراكز حقوقية فلسطينية وقوع عشرات الاعتداءات ضد الصيادين وممتلكاتهم قبالة سواحل قطاع غزة منذ بداية العام، من بينها قصف للقوارب وحوادث إطلاق نار وتدمير ممتلكات للصيادين ومصادرة قوارب، فضلا عن اعتقال أكثر من 70 صيادا أفرج عن معظمهم فى أوقات لاحقة.

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مصر 365

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