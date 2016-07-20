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التموين: تحالفات إستراتيجية مصرية كينية لتعظيم الواردات بين البلدين

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التموين: تحالفات إستراتيجية مصرية كينية لتعظيم الواردات بين البلدين التموين: تحالفات إستراتيجية مصرية كينية لتعظيم الواردات بين البلدين

الدكتور خالد حنفي، وير والتجارة الداخلية – أرشيفية

عقد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات ومؤسسات منتجي الشاي الكيني، ورئيس لجنة اللحوم الكينية، بهدف إقامة شراكة وتحالفات إستراتيجية مصرية كينية، لتعظيم واردات من الشاي، اللحوم الكينية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وخاصةً السلع الغذائية من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كينيا.

جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة الرابعة عشر للمؤتمر الوزاري لمؤتمر الأُمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد) بنيروبي بدعوة من موخيسا كيتوي السكرتير العام للاونكتاد، والذي تستضيفه الكينية.

وأكد الدكتور خالد حنفي – عقب الاجتماع – أن هذه التحالفات الاستراتيجية مع الجانب الكيني تأتي في إطار زيادة التعاون بين مصر وكينيا في كافة المجالات، وخاصة في القطاعات والأنشطة ذات الأهمية المشتركة، دعم حركة التجارة البينية بين البلدين، واستهداف أسواق أخرى مثل:” أسواق الدول العربية، أوروبا، وغيرها”، بالإضافة إلى الأسواق المحلية في البلدين.

وأشار وزير التموين، إلى أن كينيا قامت خلال الفترة الماضية باستيراد كميات من السكر البني من منتجات شركة السكر للصناعات التكاملية نظرًا لجودته.

وشهد الاجتماع السالف الذكر السفير محمود طلعت، سفير مصر بنيروبي، والدكتورة دينا صبري، نائب السفير المصري.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم الأربعاء، الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع أدن محمد، وزير الصناعة والتجارة الكيني، لبحث زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية.

ومن المنتظر عرض تجربة مصر في مجال تشجيع الإنتاج المحلي، وتطوير أليات التوزيع، والتخزين للسلع، ودور وزارة التموين والتجارة الداخلية في مجال ترشيد الدعم، وتطوير التجارة الداخلية وتطوير منافذ بيع السلع الغذائية، فضلًأ عن تطوير البنية الأساسية الخاصة بالتخزين، لتقليل الفاقد وتطوير منظومة إدارة السلع، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الاونكتاد).

وقال السفير محمود طلعت، سفير مصر بنيروبي، إن المؤتمر الوزاري لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الاونكتاد)، افتتحه الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة بحضور رئيسي ناميبيا، رئيس جزر القمر، نائب رئيس أوغندا، موخيسا كيتوي، السكرتير العام للاونكتاد، وهو الأول من نوعه الذي تنظمه الأمم المتحدة، لمخاطبة الموضوعات المتعلقة بتنفيذ إسترتيجية عام 2030 للتنمية المستدامة وكيفية الانتقال من القرارات إلى التنفيذ وتطبيق أهداف التنمية المستدامة عبر التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتمويل.

وعرض اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك المصري – خلال المؤتمر – تجربة مصر الناجحة في كيفية الحفاظ على حقوق المستهلك.

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