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شرطة عجمان تتخذ تدابير وقائية لحماية الأرواح من حوادث صدم الواجهات

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شرطة عجمان تتخذ تدابير وقائية لحماية الأرواح من حوادث صدم الواجهات شرطة عجمان تتخذ تدابير وقائية لحماية الأرواح من حوادث صدم الواجهات

نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان خططا لتدابير وقائية وتوعوية للحد من صدم المركبات للواجهات الزجاجية للمباني والمحال والحوادث الواقعة نتيجة إصابة السائقين بأمراض تؤثر على التركيز والسيطرة على المركبة وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية .

وأعلنت شرطة عجمان عن وضع برنامج توعوي للحد من تداول ونشر البيانات والصور والمشاهد التي تمس الأمن وتتعدى على كرامة الانسان حفاظا على الأرواح والحريات وتلبية لاحتياجات ومطالبات المجتمع من خلال وضع السبل الكفيلة بضمان منع وقوع مثل هذه الحوادث.

وقال سعادة العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان إنه إثر وقوع حادث عجمان الذي راح ضحيته شخصان واصابة خمسة آخرين بعد صدم سائق بسيارته لواجهة مطعم بسبب تعرضه للصرع أجريت مناقشات ودراسات دقيقة من خلال التحقيق في الحادث وتحليل ملابساته وموقعه وشدة تأثير الأضرار الناتجة وأسبابه الحقيقية التي أدت إلى وقوعه .. موضحا أنه تمت مناقشة الظاهرة السلبية بتناقل ونشر صور الحادث والمتضررين على مواقع التواصل الاجتماعي بما يمس كرامة الإنسان.

وأشار قائد عام شرطة عجمان إلى أنه تم اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية وبدء تنفيذها حيث تم التنسيق بين إدارة المرور والدوريات بالشرطة ودائرة البلدية والتخطيط من خلال اللجنة المرورية المشتركة لإلزام جميع محطات الوقود والمطاعم والمقاهي ذات الواجهات الزجاجية بوضع حواجز حديدية وذلك ضمن الاشتراطات الرئيسية لرخص المباني الجديدة.

ولفت إلى أنه تقرر أيضا وضع اجراءات لتشديد منع قيادة السائقين المصابين بالأمراض المؤدية إلى وقوع الحوادث وتوعية الجمهور بضرورة الابتعاد نهائيا عن القيادة عند الإصابة بها وذلك بالتنسيق مع المنطقة الطبية بعجمان لتحديد الأمراض المؤثرة على التركيز والانتباه والسيطرة على السلوك والتعاون بالتثقيف الصحي حول آثارها وخطورتها.

وأوضح سعادته أنه تم البدء بإعداد برنامج لتوعية وتنبيه كل شرائح المجتمع للحد من السلوكيات السلبية الخاطئة بتداول ونشر الصور والمشاهد وكل ما يمكن أن يمس أمن واستقرار الوطن أو يمس حقوق الانسان وكرامته إلى جانب توعيتهم بالعقوبات المترتبة على ذلك وفق القانون المعتمد.

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