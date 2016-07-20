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جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب كمية من الحشيش والأقراص المخدرة

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جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب كمية من الحشيش والأقراص المخدرة جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب كمية من الحشيش والأقراص المخدرة
أحبط رجال تفتيش الركاب بجمارك سفاجا، برئاسة محمد إسماعيل عبيد مدير إدارة تفتيش الركاب، بالتعاون مع رجال شرطة أمن موانئ سفاجا، محاولة تهريب كمية من الحشيش والأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الصيدلة رقم127 لسنة 1955 وتعديلاته.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين إلى وأمام ساحة التربتك اشتبه أحمد شداد، مأمور التفتيش، فى الراكب "أ . ص" وتم تشكيل لجنة لتفتيشه من محمود حمدى ومحمد عبد المنعم، وتم العثور على 6900 قرص مخدر تامول وترامادول و680 قرص فياجرا وطربتى حشيش مخبأه بطريقة يصعب اكتشافها.

وقرر يحيى سعيد، مدير عام جمارك سفاجا، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهريب جمركى وتحريز المضبوطات وإحالة الراكب للنيابة .

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.


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