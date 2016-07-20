النيابة تنتقل لمعاينة موقع حادث الهجوم على بنك وسرقة سلاح أمين شرطة بالدقى

انتقلت نيابة الدقى، برئاسة المستشار محمد بدوى، لمعاينة موقع حادث الهجوم على بنك بشارع البطل أحمد عبد العزيز أمام هيئة المصل واللقاح بمنطقة المهندسين، والذى أسفر عن إصابة حارس البنك والاستيلاء على سلاحه الميرى.

وكشفت التحقيقات الأولية أن أمين الشرطة المكلف بحراسة البنك بشارع البطل أحمد عبد العزيز، المعتدى عليه فى حالة خطرة، وما زال فى غيبوبة، ولا يسمح الأطباء باستجوابه وأخذ أقواله عن الحادث للتوصل لهوية المتهمين.

يذكر أنه تعدى، فجر اليوم الأربعاء، مجهولون على أمين الشرطة المكلف بحراسة بنك بشارع البطل أحمد عبد العزيز أمام هيئة المصل واللقاح بمنطقة المهندسين، بالضرب وسرقوا سلاحه الميرى، ولاذوا بالفرار.

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم الدقى إلى مكان الحادث، وتم نقل أمين الشرطة إلى المستشفى لتلقى العلاج بعد تعرضه لجرح قطعى بالرأس.

بالفيديو والصور..مجهولون يهاجمون حارس بنك ويستولون على سلاحه بالمهندسين