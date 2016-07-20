4 إنذارات يطلقها الجسم تحذرك من أمراض خطيرة أبرزها آلام الكتف

يعطى الجسم إنذارات مع بداية شعوره بالمرض، ولكن عادة ما لا نهتم بهذه الإنذارات حتى يتحول الأمر إلى مرض خطير ومزمن.

ويقدم الموقع الأمريكى "جود هاوس" أكثر 4 آلام فى الجسم لابد أن ننتبه عند الشعور بهم حتى نتجنب الآثار الجانبية الناتجه عنه، وهى.

1 - آلام أسفل البطن

2 - ألم شديدة وقت الحيض

3 - ألم فى الكتف

4 - الصداع الشديد

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>إذا كانت آلام البطن فى الجانب الأيمن، فهذا مؤشر لالتهاب حاد للزائدة الدودية وعدم الانتباه لهذا الألم قد يؤدى إلى انفجارها، مما ينتج عنه نشر للبكتيريا من القولون إلى البطن وهو ما يؤدى إلى سلسلة طويلة من الأمراض.>عادة ما يصاحب الحيض بعض الآلام التى قد تكون صعبة فى بعض الأحيان عند الكثير من الفتيات، ولكن عندما تزداد درجة الألم عن المعتاد يمكن أن يكون مؤشرا لمشكلات فى بطانة الرحم، وهنا يجب زيارة طبيب النساء والتوليد حتى لا يؤثر بالسلب على صحة المرأة وقد يؤدى إلى استئصال الرحم، فلابد من التغلب على المشكلة فى بدايتها ليصبح العلاج سهلا.>ألم العظام بشكل عام يفسره الكثيرون بأنه دور برد فى الجسم، ولكن وجود ألم فى الكتف هو جرس إنذار لنوبة قلبية خاصة إذا كان مصاحبا له ضيق فى التنفس.>الشعور بالصداع أمر طبيعى عند البعض خاصة مع قلة عدد ساعات النوم والإجهاد فى العمل والتعرض لضغوط الحياة ويمكن التخلص منها عن طريق أدوية الصداع المتعددة، أما زيادة درجة ألم الصداع هو المؤشر الخطر الذى ينذر بتمدد للأوعية الدموية والتى تعد منطقة تشبه البالون فى الشرايين، وإهمال هذا الإنذار يؤدى إلى نزيف فى المخ نتيجة تمدد هذه الأوعية.

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