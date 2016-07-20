أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مستوطنون يهود يشعلون النار بمنزل أحد أفراد عائلة دوابشة بالضفة الغربية

Google+ Print
مستوطنون يهود يشعلون النار بمنزل أحد أفراد عائلة دوابشة بالضفة الغربية مستوطنون يهود يشعلون النار بمنزل أحد أفراد عائلة دوابشة بالضفة الغربية
اندلع حريق مساء الثلاثاء فى منزل بقرية دوما فى الضفة الغربية المحتلة بعد عام على اضرام مستوطنين النار فى منزل ومقتل عائلة فلسطينية، بحسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون.

اندلع الحريق فى منزل محمد دوابشة الذى يبعد حوالى 30 مترا عن منزل عائلة سعد دوابشة الذى أحرقه مستوطنون فى 31 من يوليو العام الماضى فاسفر عن مقتله وزوجته ريهام وابنهما الرضيع علي. ولم ينج من الحريق سوى ابنهما احمد (5 سنوات) الذى تلقى علاجا لأشهر فى مستشفى قرب تل أبيب، وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان فى شمال الضفة الغربية لوكالة فرانس برس الأربعاء أن الحريق الجديد "اضرمه المستوطنون".

وأكد محمد دوابشة صاحب المنزل لوكالة فرانس برس أنه كان مع زوجته "وسمعنا صوتا غير طبيعى خارج المنزل. خرجت لتفقد الوضع ولم ألاحظ شيئا"، وأضاف "عدت إلى غرفة النوم وبمجرد أن اطفأت النور، دخل جسم غريب وانفجر وادى إلى اشتعال النار فيها"، هب الجيران لإخراج العائلة من المنزل واستدعيت قوات الدفاع المدنى الفلسطينى لإخماد الحريق.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية أن الشرطة "تلقت معلومات من الجانب الفلسطينى حول احراق منزل فى دوما، دون تسجيل اصابات"، وأضافت أنه "تم فتح تحقيق فى ملابسات الواقعة، مع الأخذ بالحسبان كافة الاتجاهات والمسارات المحتملة والتى قد تشمل خصومات عائلية".

من ناحية أخرى أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقدام مستوطنين متطرفين اليوم (الأربعاء) على احراق منزل فلسطينى فى قرية دوما بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة . محملة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين وجرائمهم بحق المواطنين الفلسطينيين.

وقالت الخارجية الفلسطينية، فى بيان صحفى اليوم (الأربعاء) إن عصابات المستوطنين الإرهابية أقدمت فجر اليوم على إحراق منزل المواطن محمد راقى دوابشة فى قرية دوما جنوب مدينة نابلس، حيث ألقى المستوطنون زجاجتين حارقتين على المنزل، مصنوعتين من مواد سريعة الاشتعال، ما أدى إلى اشتعال النار فى الطابق الثانى من المنزل، وإرهاب العائلة المتواجدة فى المنزل وأطفالها، وإصابتهم بالاختناق".

وأضافت أن " الإسرائيلية هى التى تخطط وتدعم وتمول الاستيطان والمستوطنات بصفتها قواعد إرهاب منظمة ومتقدمة ضد الفلسطينيين، وتواصل توفير الحماية للمستوطنين الإرهابيين، فلا تعتقلهم، وإن اعتقلتهم سرعان ما تفرج عنهم من دون أى عقاب أو محاسبة".

وتساءلت "الخارجية" الفلسطينية فى بيانها: "إذا كان ليبرمان، وزير حرب الاحتلال، يريد أن يبنى الملاعب للفتية الفلسطينيين حتى لا يقوموا بإلقاء الحجارة، فماذا هو فاعل للمستوطنين الإرهابيين الذين يواصلون عمليات إحراق المواطنين الفلسطينيين العزل ومنازلهم؟".

وقالت: "إن المجتمع الدولى ومجلس الأمن بالتحديد مطالبون أكثر من أى وقت مضى بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى وبشكل عاجل، وعليه تحمل مسؤولياته فى ملاحقة ومحاسبة المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين فى تلك الجرائم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور