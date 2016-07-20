سوريا تعلن تأييدها للصين ودعم سيادتها على أراضيها فى بحر الصين الجنوبى

أكدت سوريا وقوفها إلى جانب حكومة الصين، ودعم سيادتها على أراضيها فى بحر الصين الجنوبي، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولى والمبادئ الأساسية الناظمة للعلاقات الدولية التى يحددها ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد مصدر بوزارة الخارجية والمغتربين السورية، فى بيان اليوم نقلته - وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) - على وقوف سوريا إلى جانب الصين، ودعم سيادتها على أراضيها، ومصالحها البحرية فى بحر الصين الجنوبي، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولى العام والمبادئ الأساسية الناظمة للعلاقات الدولية التى يحددها ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد المصدر على ضرورة حل النزاعات فى بحر الصين الجنوبى بالطرق السلمية، ومن خلال المفاوضات والمشاورات بين الدول المعنية مباشرة، بهدف التوصل لحلول ترضى جميع الأطراف وتساهم فى الحفاظ على السلم والاستقرار فى بحر الصين الجنوبي، وفقا لاتفاق إعلان نهج السلوك الموقع بين اتحاد دول جنوب شرقى آسيا آسيان والصين فى العام 2002.

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