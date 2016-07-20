محمد بن زايد يصل الدوحة في زيارة أخوية

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الدوحة اليوم في زيارة أخوية لدولة قطر الشقيقة.

كان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصولهم إلى مطار الدوحة الدولي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

يرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفد يضم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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