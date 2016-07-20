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مذيعة «نهار جديد» تقدم نصائح للسيدات حول «تزويغ» الأزواج بالمصايف

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مذيعة «نهار جديد» تقدم نصائح للسيدات حول «تزويغ» الأزواج بالمصايف مذيعة «نهار جديد» تقدم نصائح للسيدات حول «تزويغ» الأزواج بالمصايف

الإعلامية أسماء مصطفى – أرشيفية

قدمت الإعلامية أسماء مصطفى، عدة نصائح للزوجات، لمواجهة فكرة “تزويغ” الأزواج، لكي يذهبوا إلى المصايف برفقة أصدقاءهم بدون الزوجة.

وواصلت “أسماء” حديثها في حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج “نهار جديد”، المذاع عبر فضائية “النهار”، داعيةً الزوجة لتجاهل الأمر في البداية ثم الاستفادة منه بعد ذلك للحصول على “سفرية معاه”.

وأردفت قائلةً: “لو قفشتيه طنشي مفيش داعي تجيبي لنفسك وجع الدماغ مادمتي عارفة إنه كده كده بيزوغ”، داعيةً الزوجة أن “تفهمه غلطه بهدوء” وألا تلجأ إلى “الخناق” لأنها لن تستفيد منه شيئًا سوى وصفها بـ”النكد”.

وأوضحت أسماء، مجيبةً عن إمكانية سفر زوجها بدونها، “ما يقدرش يسافر للمصيف من غيري”، مضيفةً :”لكنه إذا قرر السفر بدوني فلن تعترض، لأنه إذا لم يذهب “هيكون قاعد مجبر ومقريف ومش ف المود وأنا عايزاه يكون جمبي بمزاجه”، مشددةً على أن موضوع السفر عمومًا لابد أن يكون بالتراضي وليس الإجبار.

 

 

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