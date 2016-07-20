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فرنسا: نعد مع أمريكا لضربة منسقة ضد داعش في الموصل

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فرنسا: نعد مع أمريكا لضربة منسقة ضد داعش في الموصل فرنسا: نعد مع أمريكا لضربة منسقة ضد داعش في الموصل

قوات فرنسية_أرشيفية

قال المتحدث باسم الفرنسية، ستيفان لو فول، اليوم الأربعاء، إن فرنسا والولايات المتحدة تعدان لضربة منسقة ضد داعش في مدينة الموصل العراقية، حسبما أفادت وكالة أنباء “رويترز”.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو تحدث في مقابلة مع رويترز، أمس الثلاثاء، عن اجتماع في واشنطن للتحالف المناهض لداعش.

وتابع لو فول أنه لا يمكنه تأكيد تقرير نشرته صحيفة (لو باريزيان) نقلا عن تقرير لوكالة أسوشييتد برس وأفاد بمقتل اثنين من أفراد القوات الفرنسية الخاصة في ليبيا يوم الأحد.

وأكد لو فول أنه تتواجد قوات خاصة فرنسية في ليبيا للمساعدة، وتأكيدًا على دور فرنسا ضد الإرهابيين.

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