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«السيسي» يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية

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«السيسي» يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية «السيسي» يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية

الرئيس خلال الاحتفال

وصل منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى مقر الكلية الجوية ببلبيس بالشرقية، لحضور مراسم الاحتفال بتخريج الدفعتين 83 طيران وعلوم عسكرية جوية، دفعة الفريق سعد الدين الشاذلي.

ومن المقرر أن يقدم الطلبة، خلال الاحتفال، مجموعة من التشكيلات التي تظهر ما يتمتعون به من مهارات فائقة وقدرة على العمل بروح الفريق.

كما يشمل الحفل عروضا جوية مميزة تشارك بها عشرات الطائرات من مختلف الطرازات، بالإضافة إلى طلعات عملية توضح المجهود الجوي اليومي الذي تقوم به القوات الجوية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية.

حضر مراسم الاحتفال كل من “المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من الوزراء والمحافظين، ورئيس مجلس النواب الدكتور عي عبد العال، وكبار رجال الدولة، وكبار قادة القوات المسلحة، والملحقين العسكريين المعتمدين من الدول الشقيقة والصديقة، وأسر الخريجين.

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