ضبط لصين اتهما بسرقة 3 رؤوس ماعز بسوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج، صباح اليوم الأربعاء، من ضبط لصين بناحية الأحايوه شرق – دائرة مركز أخميم لقيامهما بسرقة 3 رؤوس ماعز وإصطدامهم بعمود إنارة اثناء محاولة هروبهم.

وكان أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج ، قد تلقي اخطارًا من مركز شرطة أخميم بورود بلاغ من إدارة عمليات النجدة بضبط لصين بناحية الأحايوه شرق – دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين ضبط كلًا من عبد الرازق الدسوقي شحاته عبد الرسول 26 سنة عامل مصابًا بجرح وكدمات متفرقة بالجسم، وحجاج محيي حجاج عبد العال 30 سنة حاصل علي دبلوم مصابا بجرح بالقدم اليسري وكدمات بأماكن بالجسم، ويقيمون دائرة قسم أول سوهاج وذلك حال قيامهما بسرقة عدد “3″ رأس ماعز مستخدمين السيارة رقم 59243 ملاكي سوهاج.

كما تم التحفظ علي السيارة والمتهمين وضبط بحوزتهما سلاح أبيض “سكين” وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما وأتهما الأهالي بذات الناحية بإحداث إصابتهما، وتم إخطــار هندســة كهربــاء أخميــم لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9210 جنح المركز لسنة 2016 وجاري العرض علي النيابة العامة.