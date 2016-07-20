لو أم لأول مرة.. تعرفى على تطور أسنان طفلك منذ ولادته

تطور أسنان الطفل من مرحلة الجنين حتى عمر الـ12

>

الآثار الجانبية التى تصاحب ظهور الأسنان للطفل

>

تنتبه الأم دائما لكل تطورات طفلها للتعرف عليها والتعرف على التغيرات التى تطرأ عليه للانتباه ما إذا حدث شىء طبيعى أم لا، ويعد تكوين الأسنان أحد تطورات نمو الطفل فى عمره الأول.ويوضح الدكتور يحيى رمضان أستاذ التركيبات الصناعية للأسنان طب الأزهر ورئيس القسم السابق، شكل التطور الطبيعى الذى يحدث للطفل على أسنانه قائلا: "تتكون براعم الأسنان للطفل من الأسبوع الرابع أو الخامس له أثناء الحمل، وبعد الولادة تظهر الأسنان اللبنية السفلية الأمامية فى عمر الـ6 شهور ومع وصوله إلى عمر عامين أو عامين ونصف يكون قد اكتملت أسنانه اللبنية كاملة، ويبدأ بعدها فى استبدالهم بالأسنان الدائمة حتى عمر 6 سنوات، وتكون البداية مع الأسنان السفلية الأمامية، وتنتهى ظهور الأسنان عند عمر 12 سنة، ماعدا دروس العقل والتى تظهر عند وصول الفرد عمر 18 سنة.هناك بعض الآثار الجانبية التى تصاحب ظهور الأسنان اللبنية غالبيتها تنحصر فى ارتفاع درجة الحرارة والتى يمكن التغلب عليها عن طريق المضاد الحيوى ضعيف مع التأكد على أهمية تناول وجبات غذائية له متكاملة.

أشار الدكتور "يحيى" إلى أنه يبدأ قلق الأم على طفلها عند وصوله لعمر 7 سنوات ولم يقوم باستبدال أسنانه اللبنية بالدائمة، وهنا تقوم بالتوجه إلى الطبيب المختص للتدخل الجراحى.

موضوعات متعلقة..

- 5 نصائح للحصول على أسنان صحية وبيضاء

>

- احذر .. البسكويت يدمر أسنانك ويعرضك للسمنة

>

>