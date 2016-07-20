بييلسا مرشح لتدريب الأرجنتين

(إفي): أصبح مارسيلو بييلسا مرشحا لتدريب منتخب الأرجنتين، وفقا لما أعلنه بابلو توفيجينو عضو اللجنة التي انتدبها الاتحاد الدولي الدولي لكرة القدم (فيفا) للعمل في الاتحاد الأرجنتيني واختيار مدرب جديد.

وقال توفيجينو إن "بييلسا مرشح" للعودة إلى تدريب الألبيسيليسي، وذلك خلال حوار مع قناة (تي واي سي سبورتس) التلفزيونية.

وأوضح المسئول أن بييلسا تواصل مع خوليو أولارتيكويتشيا مدرب المنتخب الأرجنتيني في أوليمبياد ريو كي يضع نفسه "تحت تصرفه".

وأضاف "وضع بييلسا نفسه تحت تصرف أولارتيكويتشيا فيما هو مقبل، لأنه كان مدربا لمنتخب الأرجنتين. ربما يجعله هذا المرشح الأوفر حظا".

وسبق لبييلسا تولي تدريب منتخب "التانجو" في الفترة من 1998 إلى 2004.