بالصور: إنجاز تطوير حديقة الشيخة فاطمة بأبوظبي عام 2018

بدأت دائرة الشؤون البلدية والنقل تنفيذ أعمال مشروع تطوير وتأهيل حديقة الشيخة فاطمة (حديقة الخالدية للنساء سابقا) انطلاقاً من أول يونيو للعام الحالي 2016 ، حيث يتوقع الانتهاء من إنجاز جميع الأعمال في يوليو من العام 2018، ويشمل المشروع إعادة التأهيل والتطوير وتجهيز الحديقة بالشكل الذي يلبي احتياجات وتطلعات المجتمع في بيئة راقية وخدمات عصرية ومكان مؤهل لتقديم أجمل اللحظات لكافة أفراد العائلة .

وأوضحت أن مشروع تطوير حديقة الشيخة فاطمة في أبوظبي تبلغ تكلفته 94 مليون درهم ، حيث تمتد الحديقة على مساحة 46 ألف متر مربع ، وتزيد مساحة المسطحات الخضراء في الحديقة على 24035 متر مربع.

ويأتي هذا المشروع تجسيداً لسعي حكومة أبوظبي الرشيدة وحرصها على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وتنويع الأماكن الترفيهية للسكان ، وإيجاد كافة سبل الحياة الكريمة والخيارات الترفيهية المتنوعة وفقاً للمعايير العالمية ، وتوسيع خارطة المساحات الخضراء وتنويع منظومة الحدائق والمتنزهات الترفيهية بما يحقق رؤية أبوظبي 2030 ، ويرسخ مكونات البنية التحتية القادرة على مواكبة حجم النماء والاستدامة الذي تحققه مدينة أبوظبي في كافة المجالات.