ضبط 25 هاربا من أحكام جنائية فى حملة مكبرة على قرية الزنكلون بالشرقية

شنت مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، بالتنسيق مع قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العقيد منصور لاشين حملة مكبرة بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق، وتم ضبط 25 شخصا صادر ضدهم 120 حكما متنوعا.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، عن تكثيف حملات تنفيذ الأحكام، خلال الأيام القادمة، بمختلف مراكز المحافظة، وضبط الهاربين من الأحكام القضائية.

- انتحار طالب بالشرقية بعد رسوبه فى نتيجة الثانوية الأزهرية