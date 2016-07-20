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ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب اليوم ..ووصول جرام عيار 21 لرقم قياسي جديد

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ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب اليوم ..ووصول جرام عيار 21 لرقم قياسي جديد ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب اليوم ..ووصول جرام عيار 21 لرقم قياسي جديد

تشهد الذهب في اليوم ارتفاع في الأسعار، ونقدم الان تقارير تفصيلية لكافة المتغيرات السعرية التي تشهدها أسعار الذهب على مدار اليوم، فقط على مصر فايف.

حيث شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع في الأسعار بمعدل 5 جنيهات، حيث وصل متوسط بيع الذهب من عيار 21 في بعض محلات الصاغة الى 423 جنية، في حين شهدت مجمل تعاملات الذهب على مدار الأسبوع ارتفاع بنسبة 0.94%، مقارنة بالأسابيع السابقة.

ونقدم الان تقرير مفصل يعرض متوسط أسعار الذهب بالجرام بمختلف معايره وأوزانه، كما يعرض متوسط أسعار الذهب بالكيلو والاوقية وجنية الذهب من عيار 24، بالإضافة الى عرض متوسط بيع محلات الصاغة، بالجنية المصري وما يقابله بالدولار الأمريكي

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