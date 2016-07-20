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سعر الدولار يواصل إرتفاعه اليوم الأربعاء 20/7/2016 مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار يواصل إرتفاعه اليوم الأربعاء 20/7/2016 مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء سعر الدولار يواصل إرتفاعه اليوم الأربعاء 20/7/2016 مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء

مازال يشهد السوق حالة الإضطربات التي إستمرت منذ بداية هذا الأسبوع في الإرتفاع ثم الإنخفاض لليوم التالي لسعر الدولار، حيث بلغ سعر  الورقة الخضراء في تعاملات أمس 11.35 للشراء، 11.50 للبيع، وإرتفع بسبب تصريحات طارق عامر وكثرة الحديث عن خفض الجنيه أمام الدولار.

تعاني السوق المصرية العديد من المشاكل بسبب زيادة الطلب على الورق الخضراء، لأن التجار في السوق والعاملين بشركات الصرافة يمتنعون عن بيع الدولار لأنهم يترقبوا الزيادة في السعر خلال الأيام القادمة، مما زاد من القلق والتخوف لدى كبار التجار والمستثمرين لأنهم في إحتياج دائم للدولار لتيسير أشغالهم ومصالحهم، وإذا حدث مثلما يقولون بعض الناس وخبراء في الإقتصاد أن سيرتفع سعر الدولار بزيادة مهولة في الأيام القادمة فهذا يعود بالخسارة الفادحة للمستثمرين وللمواطن المصري لأنه يكون السبب في إرتفاع لجميع المستلزمات والأغراض اليومية.

اليوم نقدم لكم متابعين أخبار الإقتصاد سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء..تابعوا معنا:-
سعر الدولار اليوم 20 يوليو في البنوك المصرفية الرسمية

مازال سعر الدولار مثبتاً في البنوك وفقاً للبنك المركزي عند سعر 8.85 للشراء، 8.88 للبيع.
سعر الدولار اليوم 20 يوليو في السوق السوداء

سجل سعر الدولار نحو 11.35 للشراء، 11.50 للبيع، وقد يختلف في بعض المحافظات بالزيادة أو النقصان.

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